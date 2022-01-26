«На-На» приедет, а Путин под вопросом. Мэр Нижнего Тагила рассказал о праздновании Дня города

К 300-летию Нижнего Тагила мэрия готовит большую праздничную программу. Некоторые планы празднования осторожно озвучил сегодня на пресс-конференции мэр города Владислав Пинаев, отметив, что боится сглазить, как бы пандемия коронавируса не повлияла на задуманное.

Свой юбилей Нижний Тагил отметит в воскресенье, 14 августа, а праздновать начнёт уже в пятницу. Ещё осенью чиновники предложили растянуть праздник на целую неделю, чтобы по вечерам на набережной Тагильского пруда играла музыка, а уличные художники рисовали портреты прохожих, но всё же мэрия решила ограничиться двумя днями. В пятницу и субботу для тагильчан проведут фестиваль салютов, покажут лазерное шоу на Лисьей горе и объёмную проекцию на одном из центральных зданий города, так называемый видеомаппинг. Финальный салют запустят 13 августа.

Также жителям города подарят два концерта разных исполнителей. Как анонсировалось ранее, одна звезда порадует старшее поколение, а другая — молодёжь. Владислав Пинаев рассказал, что мэрия вела переговоры с «Хором Турецкого», но менеджеры коллектива повысили изначальную стоимость выступления на 3 млн рублей и договориться с ними не удалось. Но точно на юбилее Нижнего Тагила выступит популярная в 1990-е годы группа «На-На», которую мэрия приглашала на День города в 2021 году, но он не состоялся из-за пандемии.

А вот насчёт высокопоставленных гостей Владислав Пинаев точного ответа не дал:

«Приезд президента мы, конечно, обсуждали, но это совсем не мои полномочия. Осенью, когда будет окончательно принято решение по выборам, мы ещё раз переговорим на эту тему. Но все мы прекрасно понимаем, что президент не прилетит просто так поздравить всех. Для этого придётся готовить отдельно большую программу для встречи с ним».

Первоначально к 300-летию Нижнего Тагила планировалось реализовать множество проектов, которые власти города поставили на паузу. Среди них строительство детской многопрофильной больницы и ремонт здания филармонии, планы по реконструкции театра кукол и строительству пристроя к зданию музея изобразительных искусств. Также весной 2020 года должно было начаться строительство современного многофункционального музейного комплекса на проспекте Ленина, 1.