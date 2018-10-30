На месте катастрофы Boeing в Индонезии нашли тела 10 погибших

Спасатели нашли тела 10 погибших на месте крушения индонезийского Boeing у побережья острова Ява, сообщает The Straits Times.

Руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги отметил, что среди 10 погибших — останки одного ребёнка. По словам Саюги, на берег доставлены 24 мешка с фрагментами тел находившихся на борту самолёта. Их направят на анализ ДНК, чтобы сопоставить с образцами, взятыми ранее у родственников погибших.

Напомним, Boeing-737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек. Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолётом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Представители службы спасения Индонезии в понедельник заявили, что не рассчитывают на то, что после крушения авиалайнера могут быть выжившие.