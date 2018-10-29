В Индонезии разбился пассажирский «Боинг» с более 180 людьми на борту

Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение, сообщает «Медуза» со ссылкой на BBC News. В Министерстве транспорта Индонезии утверждают, что на борту находились 188 человек, в том числе члены экипажа. О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего не сообщается.

Лайнер потерпел крушение примерно через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Он выполнял рейс JT610 в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Экипажи нескольких гражданских судов, которые сейчас находятся в районе западного побережья острова Ява и поддерживают радиоконтакт с Агентством по преодолению ЧС, сообщили, что нашли в море у берегов провинции Западная Ява разбившийся там утром самолёт.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Lion Air является крупнейшим бюджетным перевозчиком Индонезии, но в международных рейтингах безопасности авиакомпаний обычно занимает одно из последних мест, пишет ТАСС.