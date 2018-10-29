ТАСС: Разбившийся в Индонезии самолёт запрашивал возвращение в аэропорт

Самолёт индонезийского лоукостера Lion Air запросил у диспетчера возвращение в аэропорт перед тем, как с ним была потеряна связь, заявил ТАСС представитель Главного управления гражданской авиации страны Синду Рахаю.

Boeing 737 MAX 8 пропал с радаров спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты утром 29 октября. Позже стало известно, что он упал в море в районе западного побережья острова Ява. Как сообщает портал Detik, на борту лайнера находились 189 человек, в том числе трое детей.

Сотрудники российского посольства в Индонезии проверяют информацию о гражданах РФ, которые могли оказаться на борту воздушного судна.