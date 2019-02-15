На мэра города Иваново напал неизвестный с битой

Вечером 14 февраля было совершено нападение на мэра Иваново Владимира Шарыпова, со ссылкой на самого чиновника пишет ТАСС.

Неизвестный мужчина с битой напал на Шарыпова возле его дома. Мэр оказал сопротивление, после чего нападавший скрылся.

Шарыпов получил ушибы, сейчас он находится в больнице. СК возбудил дело по статье о хулиганстве, нападавшего ищут.

Как сообщили в пресс-службе полицейского ведомства: 14 января 2019 года около 23.00. на улице Коноховская в городе Иванове, неизвестный совершил хулиганские действия в отношении главы города Иваново. В результате потерпевший получил ушибы не опасные для жизни. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Органами дознания на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч. 1 п. ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего нападение.

Владимир Шарыпов занимает пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года.