На Кубани пострадавшая от нападения львицы девочка впала в кому

У девочки, на которую во время циркового представления в одном из сёл Краснодарского края напала львица, повреждён лицевой нерв и травмирован позвоночник, ребёнок находится в коме, со ссылкой на отца пострадавшей сообщает телеканал «Кубань 24».

«Операцию сделали, но ребёнок остаётся в коме. Обширные раны. Рваные. Остальное будет известно уже после того, как ребёнка выведут из комы. Мне ещё никто ничего не говорил», — сказал он.

Врачи официально не комментируют состояние ребёнка.

Напомним, трагедия произошла 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края. Во время представления львица сломала ограждение и набросилась на ребёнка, сидевшего в первом ряду. Девочка с рваными ранами лица и другими травмами был доставлена в реанимационное отделение местной больницы.

В рамках расследования был задержан 51-летний директор цирка, он помещён под домашний арест на два месяца.