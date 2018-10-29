В цирке-шапито на Кубани львица напала на четырёхлетнюю девочку (ВИДЕО)

В Краснодарском крае на представлении в передвижном цирке-шапито «Мондиаль» львица напала на четырёхлетнюю девочку, сообщает местное издание «Кубанские новости».

По информации издания, инцидент произошёл вечером 28 октября в селе Успенское. Во время выступления дрессировщик не смог удержать животное, львица прорвала ограждение и набросилась на девочку в первом ряду, укусив её за голову.

Пострадавшую доставили в местную больницу, где ей была сделана операция, её жизнь находится вне опасности. Медики намерены перевезти ребёнка в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.

Владелец передвижного цирка «Мондиаль» 51-летний частный предприниматель задержан правоохранительными органами. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), предполагающему штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до шести лет.