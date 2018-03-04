На Ксению Собчак напали с криком «за Жириновского»

На кандидата в президенты РФ Ксению Собчак на дне рождении Михаила Горбачёва напал мужчина с криком «это за Жириновского». Он вылил на голову теледивы стакан воды и толкнул её так, что она упала. Об этом сама Собчак написала в своём твиттере.

На Собчак напали на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Горбачёва. Хулигана задержала личная охрана Михаила Горбачёва. Он был опознан как личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова – Алан Дзуцев. При этом пресс-секретарь чиновника Полина Орехова сказала РИА Новости, что Дзуцев «не является официальным помощником» Шапошникова.

Сейчас правоохранительные органы допрашивают Дзуцева, разбираются в причинах произошедшего. Телеграм-канал Mash опубликовал видео нападения, которое снимал сам Дзуцев. На нём видно, как он обливает Собчак водой и убегает.

Напомним, во время теледебатов на канале «Россия-1» 28 февраля между Жириновским и Собчак произошёл конфликт. В ходе него Собчак облила лидера ЛДПР водой, а тот её нецензурно оскорбил.