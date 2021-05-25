На крупнейшем в мире карьере внедрят частную LTE-сеть

Сеть Private LTE охватит фабрики и крупнейший в мире карьер Лебединского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест») длиной 4,7 км и шириной 3,7 км, где добыча руды ведётся открытым способом. В ходе буровзрывных работ меняется рельеф поверхности карьера, глубина которого достигает 450 м, и технологические решения по организации частной сети должны быстро адаптироваться к этим изменениям. Частную сеть беспроводной связи запустит МегаФон. Это обеспечит гарантированное покрытие, безопасность, а также высокие скорости и низкие задержки при передаче данных.

Проект предполагает большой объём работ по организации частной сети LTE и обеспечению высочайшего уровня её доступности. Для организации бесшовного покрытия планируется разместить 13 новых базовых станций, а также провести модернизацию пяти действующих. В ЦОДе будет установлено резервируемое ядро сети Private LTE, возведены новые антенно-мачтовые сооружения, проложены волоконно-оптические линии, созданы каналы радиорелейных линий связи для резервирования транспортной инфраструктуры. Будет увеличена ёмкость сети в местах наибольшего скопления сотрудников и техники.

С помощью частной сети LTE специалисты компании смогут контролировать производственные показатели машин и оборудования. Для обеспечения устойчивого сигнала внутри цехов на предприятии будет организовано indoor-покрытие, чтобы внедрять сервисы на основе видеоаналитики, промышленного интернета вещей, решения для определения местонахождения сотрудников, технического обслуживания и ремонта техники.

«Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально интегрированных решений. За счёт реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развёрнутых на предприятии сетей, что приведёт к снижению затрат», — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

«Наши компании давно и плодотворно сотрудничают в сфере IT-технологий, — отметила директор по цифровой трансформации “Металлоинвеста” Юлия Шуткина. — Сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду на производстве и реализовывать инновационные проекты “Металлоинвеста”».

Собственная устойчивая сеть обеспечит безопасность труда, сложные и опасные для человека процессы можно будет автоматизировать. Также она позволит внедрить цифровую радиосвязь «МегаФон Транкинг» с функцией геолокации для определения местонахождения каждого работника в режиме реального времени, быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, объединения сотрудников в группы для оперативного управления.