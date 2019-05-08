На Красной площади в Москве найден мёртвым сержант полиции

Сержант московской полиции обнаружен застреленным на Красной площади, со ссылкой на представителей пресс-службы столичного главка МВД пишет РИА Новости.

«Сегодня ночью в центральной части города обнаружено тело сотрудника полиции, находившегося на службе. По предварительным данным, причина смерти — самоубийство. Проводится проверка», — заявили в пресс-службе.

В то же время источник из силовых структур уточнил, что речь идёт о сержанте одного из подразделений главного управления МВД по Москве.