На Красном Камне из-за пожара эвакуировали многоэтажку

В Нижнем Тагиле сегодня утром во время пожара на Победы, 45 погиб хозяин квартиры. Также на первом этаже пятиэтажного дома на площади 10 квадратных метров было повреждено домашнее имущество.

«При пожаре погиб мужчина 1970 года рождения, владелец квартиры. Возгорание обнаружил сосед сверху. Предполагаемая причина — неосторожность при курении», — рассказали редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

17 жильцов дома были эвакуированы с помощью дыхательных аппаратов по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы. Пожар тушили 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Около 8:00 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.