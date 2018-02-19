На Континентальный кубок по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле приедут 80 спортсменов из 12 стран мира

На Континентальный кубок по лыжному двоеборью, который пройдёт на комплексе горы Долгой под Нижним Тагилом с 7 по 12 марта, приедут 80 спортсменов из 12 стран мира. Участники соревнований поборются за лидерство в прыжках с трамплина и лыжных гонках. Впервые в Тагиле выступят женщины, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.

По словам директора спортивной школы «Аист» Якова Миленького, лыжные трассы и комплекс трамплинов на горе Долгой уже готовы принять участников соревнований. Ещё до начала кубка там пройдёт финал зимней Универсиады по лыжным гонкам. Помогать спортсменам на трассах и трамплинах будут около ста волонтёров. Церемония открытия Континентального кубка состоится 10 марта в 16.30. Вход для зрителей будет бесплатным.

В марте 2019 года Нижний Тагил совместно с городом Чайковским (Пермский край) примет первый в истории финальный тур кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Напомним, в прошлом году Тагил впервые принимал Континентальный кубок по лыжному двоеборью. Тогда трибуны Долгой, которые вмещают 2500 человек, собрали за четыре дня соревнований в общей сложности не более 600 зрителей. Местные чиновники заявили, что во всём виновата слабая рекламная кампания.