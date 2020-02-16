На компанию, которая кормит школьников Нижнего Тагила, могут завести уголовное дело за картельный сговор

Тюменское УФАС обнаружило картель на рынке организации питания школьников в Свердловской области. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, в состав картеля входили три компании: ООО «Азбука питания» и ООО «Социальное питание» (оба из Екатеринбурга) и ООО «Комбинат общественного питания» (Полевской), которое занимается организацией питания в школах Нижнего Тагила. По данным антимонопольного ведомства, картель образовался в 2017 году и его участники приняли участие как минимум в 30 закупочных процедурах. За три года своей деятельности картель заработал более 150 млн рублей.

«При торгах участники картеля использовали следующую стратегию: заявляясь на торги совместно, компании начальную максимальную цену контракта не снижали либо снижали её на незначительную величину. В случае же участия в торгах независимых участников компании активно торговались, существенно снижая начальную максимальную цену контракта», — отмечается в сообщении УФАС по Тюменской области.

Кроме этого, участники картеля совместно исполняли уже заключенные контракты через субподрядные договоры между собой на поставку необходимой продукции и услуг. ФАС считает, что данные компании нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции». Это выразилось в заключении устного соглашения, которое «привело к поддержанию цен на торгах».

Антимонопольное ведомство намерено привлечь нарушителей к административной ответственности по статье 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, координация экономической деятельности». Санкция статьи предусматривает для должностных лиц штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификацию до 3 лет, для юридических лиц — штраф до одной второй начальной стоимости предмета торгов и не менее 100 тысяч рублей.

Также ФАС передала материалы в прокуратуру Свердловской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

Отметим, сегодня организацией питания в школах, детских садах и загородных оздоровительных лагерях Нижнего Тагила занимаются по контрактам две подрядные организации — ООО «ОМС-Лечебное питание» и ООО «Комбинат общественного питания». Весной 2019 года компания из Полевского стала фигурантом скандала федерального уровня. 13-летний учащийся школы № 61 Нижнего Тагила Фёдор Коровин, сын известного общественника Ильи Коровина (Тагильчанина) пожаловался Владимиру Путину на еду в школьной столовой.