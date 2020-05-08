На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отмечены уже 36 случаев COVID-19

На карте распространения коронавируса, которая опубликована на сайте Роспотребнадзора, на территории Нижнего Тагила отмечены уже 36 случаев COVID-19. Посмотреть полную карту можно по ссылке на сайте ведомства.

Новые случаи заражения коронавирусом отмечены на Гальянке — сразу 7 человек в районе ул. Гаёва; на Лебяжке в районе ул. Ермака — 3; по одному новому случаю в районе Выйского пруда и Ленинградского проспекта на Вагонке.

Напомним, на вчерашний день было известно о 24 случаях заражения коронавирусом в Нижнем Тагиле (по данным оперштаба).

Карта распространения заболевания в муниципалитетах Свердловской области появилась на сайте регионального Роспотребнадзора 2 мая. За минувшие дни были расхождения данных карты и статистики областного оперштаба, но постепенно эта разница выравнивается.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».