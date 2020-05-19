На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отмечены 92 случая заражения коронавирусом

На опубликованной на сайте Роспотребнадзора карте распространения коронавируса отмечены уже 92 случая COVID-19 на территории Нижнего Тагила. Посмотреть полную карту можно по ссылке на сайте ведомства.

В последней публикации по карте распространения коронавируса на сайте АН «Между строк» были отмечены 67 случаев заражения.

На 19 мая новые случаи зафиксированы на улице Газетной (+5), перекрёстке проспекта Мира и проспекта Ленина (+1), улице Пархоменко в районе Красного Камня (+1), улице Лебяжинской (+2), улице Береговой-Краснокаменской (+1), улице Патона (+1), Лесном проезде (+1) на Вагонке, улице Удовенко на Муринских прудах (+3), улице Черных (+1), улице Зимней (+2) в Северном микрорайоне.

Напомним, на 18 мая, по данным областного оперштаба, в Нижнем Тагиле было подтверждено 70 случаев COVID-19.

Карта распространения заболевания в муниципалитетах Свердловской области появилась на сайте регионального Роспотребнадзора 2 мая. За минувшие дни были расхождения данных карты и статистики областного оперштаба, однако постепенно эта разница выравнивается.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».