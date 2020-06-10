На Камчатке запретили продавать детям зажигалки и газовые баллоны

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края приняли закон о запрете продажи газовых смесей и зажигалок детям и подросткам, сообщает пресс-служба краевого парламента. Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

«Под запрет попали товары для личных и бытовых нужд, содержащие сжиженный углеводородный газ. В частности, несовершеннолетним в Камчатском крае не будут продавать газовые зажигалки, а также баллоны, используемые для заправки бытовых туристских плит и зажигалок», — рассказала депутат Татьяна Ткаченко.

Ткаченко пояснила, что закон направлен на борьбу с детской токсикоманией: по её данным, в России в последние годы выросло число смертей несовершеннолетних от так называемого сниффинга — вдыхания газа из баллонов. Так, в 2016 году сниффинг стал причиной смерти 65 подростков, за 2018–2019 годы — 267 детей, большинству из которых было от 10 до 17 лет. В Камчатском крае с 2016 года от сниффинга погибли 10 детей, добавила депутат.

В Свердловской области с начала 2020 года от вдыхания газа из газового баллона погибли по меньшей мере три подростка — в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Ирбите.