На Камчатке уволили чиновника, который объявил работающей сгоревшую 20 лет назад котельную

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин освободил от должности «по собственному желанию» министра ЖКХ региона Олега Кукиля, отчитавшегося о «запуске» разрушенной 20 лет назад котельной в селе Средние Пахачи, со ссылкой на источники в правительстве региона пишет «Коммерсантъ».

19 сентября Олег Кукиль публично заявил о запуске котельной в северном селе Средние Пахачи, а через несколько дней в соцсетях появился видеоролик с разрушенной 20 лет назад кочегаркой, которую «запустил» министр. По некоторым данным, автором ролика был избранный в сентябре глава посёлка. Губернатор Владимир Илюхин в своём аккаунте в Instagram заявил, что тоже хотел бы «постебаться» над министром Кукилем. Через несколько дней оппозиционный блогер Алексей Навальный жёстко раскритиковал камчатских чиновников, а Илюхин в ответ на это предложил ему возглавить одно из отдалённых сёл Корякии. Оппозиционер не ответил на предложение.

В начале октября губернатор Илюхин отправился в село, где на сходе жителей пообещал сделать «кадровые выводы» за плохую подготовку к зиме: выяснилось, что запасов угля в посёлке мало для прохождения отопительного периода. В течение нескольких дней уголь в село завозили вездеходами из соседнего населённого пункта, а жители полуострова в соцсетях предложили переименовать Средние Пахачи в Большие Кукили.

Олег Кукиль был назначен министром ЖКХ и энергетики Камчатского края в конце 2018 года. До этого он занимал должности руководителя Региональной службы по тарифам и ценам, заместителя главы Петропавловска-Камчатского.