На Камчатке власти объявили о запуске котельной, которая была разрушена 20 лет назад (ВИДЕО)

Правительство Камчатского края объявило о запуске котельной в селе Средние Пахачи, которая разрушена и не работает с 1999 года, пишет «Кам 24».

На прошлой неделе министр ЖКХ и энергетики региона Олег Кукиль отрапортовал, что в 41 из 52 муниципальных образований стартовал отопительный сезон.

«Отопительный сезон начался практически во всех муниципальных образованиях на севере Камчатки и западе полуострова. Планируется, что с 20 сентября будут запущены котельные в Средних Пахачах — это последнее сельское поселение Олюторского района, в котором отопительный период ещё не стартовал», — сказал чиновник.

После заявления министра на YouTube появился видеоролик, снятый жителем Средних Пахачей: он показал, что упомянутая Кукилем котельная давно разрушена и не работает.

«Снег идёт с шести утра. Как обычно, население не было к этому готово, как и источник теплоснабжения. Хотя по документам краевые власти рапортуют о том, что этот источник стабильно работает с 20 сентября, как и предыдущие 20 лет. За это время люди научились выполнять функции кочегаров — поддерживать тепло в своих квартирах, используя печное отопление. 21-й век на дворе. Всем пока, я за дровами», — говорит голос за кадром.

Глава Средних Пахачей Илья Феденко подтвердил, что руины на записи — это всё, что осталось от сельской котельной, которая не работает уже 20 лет.

«У нас нет ни централизованной системы отопления, ни котельной. Тепло в домах обеспечивается самими жителями за счёт печей. У кого есть возможность, тот покупает уголь, но большинство отапливают дома дровами», — пояснил глава села.

В этом году из-за аномально холодного сентября в ряде российских регионов коммунальщикам пришлось начинать отопительный сезон досрочно. 24 сентября стало известно, что в трёх районах Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с отоплением.