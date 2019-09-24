В Еврейской АО из-за срыва начала отопительного сезона ввели режим ЧС

В трёх районах Еврейской автономной области — Биробиджанском, Смидовичском, Облученском — с 23 сентября введён режим чрезвычайной ситуации из-за неготовности к началу отопительного сезона, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что это решение связано с недостаточным запасом жидкого и твёрдого топлива и неготовностью ряда котельных к отопительному сезону. Проблемы с началом отопительного сезона наблюдаются в 16 населённых пунктах, в которых проживает более 16 тысяч человек — 10% от общего населения региона. Проблемы есть и с подачей тепла в ряд учреждений здравоохранения и соцзащиты в Биробиджане.

«На подготовку к отопительному сезону региону выделено 98 млн рублей из федерального бюджета. На этой неделе средства должны поступить и будут направлены на обеспечение работоспособности оборудования и механизмов систем теплоснабжения», — заявил глава региона Александр Левинталь.

Он отмечает, что правительство контролирует ситуацию. Глава региона также распорядился завезти уголь и подготовить 45-дневный запас твёрдого топлива для организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению, без учёта Биробиджанской ТЭЦ.