Губернатор Камчатки предложил Навальному стать главой самого отдалённого северного села региона

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в ответ на критику главы ФБК Алексея Навального предложил оппозиционному политику возглавить одно из самых отдалённых сёл севера региона и «получить бесценный управленческий опыт», пишет «Коммерсантъ».

По словам главы региона, он увидел в интернете высказывание Алексея Навального о котельной в посёлке Средние Пахачи. Ранее сообщалось, что котельная была закрыта ещё в 1999 году, а камчатский министр ЖКХ Олег Кукиль официально объявил её работающей. Селяне тут же разоблачили министра, напомнив ему, что греются от печей. Прокуратура края провела проверку и заявила, что бюджетные деньги на этот объект не тратились с 1999 года.

«Министр "прославил" себя и Средние Пахачи на всю страну. Он в селе со вчерашнего дня — устраняет пробелы в своих знаниях о Камчатке. А я лечу туда сегодня. Поговорю с жителями. Хочу убедиться, что представленные министром отчёты о полной готовности села к зиме соответствуют действительности. Навальный в своём комментарии допустил несколько ошибок, досадных для человека, стремившегося стать мэром Москвы и даже президентом России. Он транслировал на всю страну неправду, заявив, что на эту котельную 20 лет тратились бюджетные деньги. Правда в том, что все эти годы село без серьёзных сбоев спокойно отапливается за счёт локальных источников — угля, электричества, и да, в том числе и дров. Но Навальный поспешил обвинить нас в коррупции», — сказал Владимир Илюхин.

Губернатор предложил политику последовать примеру камчатского министра и «радикально улучшить знания о Камчатке».