На губернатора Свердловской области подали в суд за введение режима самоизоляции

Адвокат из Екатеринбурга, партнёр Международного центра защиты прав Globallaw Антон Мамаев подал иск в Свердловский областной суд на губернатора Евгения Куйвашева по поводу режима самоизоляции жителей региона во время пандемии коронавируса, сообщает 66.ru. Юрист считает, что для ограничения свободы передвижения граждан на сегодня нет правовых оснований: ни один из принятых президентом Владимиром Путиным указов о предупреждении пандемии коронавируса в России не вводит в стране режим чрезвычайного положения, а без этого ограничивать гарантированную Конституцией РФ свободу передвижения нельзя.

«Меры адекватны, но их нужно принимать в соответствии с процедурой: вводить режим ЧС, и тогда вопросов не будет. Сейчас власть нарушает закон. В Конституции есть статья, которая гарантирует гражданам право на свободное передвижение. Указ Куйвашева это право отбирает, хотя губернатор не имеет на это полномочий. Сейчас людей лишили возможности заработать и никак это не компенсировали. Большинство граждан получают чёрную зарплату. Из-за режима самоизоляции они потеряли основную часть дохода. Отказываясь от введения режима ЧС, власти лишают людей возможности в будущем обратиться с иском о возмещении утрат», — заявил ЕАН адвокат, отметив, что никого не призывает игнорировать указ губернатора.

По мнению Мамаева, до 30 марта указ губернатора Свердловской области не носил обязательного характера. Глава региона лишь «рекомендовал» гражданам оставаться дома. Однако в начале прошлой недели слово «рекомендовать» из указа исчезло, и теперь эти нормы обязательны к исполнению. Более того, за нарушение режима самоизоляции полагаются денежные штрафы, в ряде субъектов люди уже получили взыскания в размере до 15 тысяч рублей. В Свердловской области суммы штрафов должны установить на этой неделе.

«Прежде всего мы полагаем, такой иск не может быть рассмотрен в порядке административного производства, — рассказал изданию Znak.com управляющий партнёр адвокатского бюро “Бельянский и партнёры” Андрей Бельянский. — Но это не единственная причина, по которой у него мало шансов на успех. В соответствии с ФЗ № 68 “О защите населения от чрезвычайных ситуаций” у губернатора есть полномочия принимать дополнительные меры по защите населения при ЧС, а также в режиме повышенной готовности, на основании пункта 10 статьи 4.1. В данном случае всё в порядке и губернатор был в своём праве. Принятые губернатором акты являются эффективным регулированием и ни в коем случае не нарушают прав и интересов граждан. Поэтому мы полагаем, что производство по указанному иску будет прекращено».

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

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