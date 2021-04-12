На «Госуслугах» появится шесть новых сервисов

Правительство планирует в этом году запустить шесть новых «суперсервисов» на портале «Госуслуги», сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, будут запущены сервисы «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребёнка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Моё здоровье онлайн». Конкретные сроки их запуска не уточняются.

На портале уже работают сервисы, которые позволяют направить электронное заявление на поступление в вуз на очную бюджетную форму обучения («Поступление в вуз онлайн»), информировать о возникновении прав на меры социальной поддержки («Социальная поддержка онлайн»), следить за ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство («Цифровое исполнительное производство»). Также на «Госуслугах» работают сервисы «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн-помощь при инвалидности».

В третьем квартале 2021 года начнёт работать новая версия портала «Госуслуги», сейчас она запущена в тестовом режиме. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, в ней меняется формат взаимодействия портала с пользователями. За прошлый год количество обращений на портал выросло почти в два раза, а количество зарегистрированных пользователей превысило 75 млн.