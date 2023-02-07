На горе Белой пройдёт традиционный флешмоб «Лавина 7.0»

18 февраля в Нижнем Тагиле на горнолыжном курорте «Гора Белая» пройдёт ежегодный флешмоб «Лавина» (14+). Участники мероприятия совершат массовый спуск со спортивной трассы в полной темноте, используя для освещения фонарики и другие светящиеся элементы в одежде. Организаторами выступят ГЛК «Гора Белая» и Центр развития туризма Нижнего Тагила.

В этом году организаторы ожидают, что во флешмобе примут участие около 300 лыжников и сноубордистов. Регистрация участников пройдёт с 17:00 до 19:00. Кроме того, можно пройти онлайн-регистрацию, заполнив форму по ссылке. С 19:00 до 20:00 для гостей курорта на сцене у сервисного центра будет проводиться развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши призов от организаторов и спонсоров.

Старт мероприятия назначен на 20:00. С этого времени на курорте начнёт действовать акция, с условиями которой можно ознакомиться на сайте «Горы Белой». Завершится флешмоб праздничным салютом.