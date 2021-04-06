На гипсовом заводе в Екатеринбурге погиб рабочий

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проводит проверку в связи с гибелью рабочего на территории завода гипсовых изделий «Гифаз», сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, 3 апреля во время рабочей смены тело моториста транспортной ленты 1964 года рождения было обнаружено в бункере силосного типа для обработки гипса при высоких температурах», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что пострадавший получил повреждения, несовместимые с жизнью.

Сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению на предприятии требований законодательства об охране труда и техники безопасности при выполнении работ. В случае выявления нарушений виновные будут наказаны, подчеркнули в ведомстве.