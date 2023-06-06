На ЕВРАЗ НТМК подвели итоги работы экослужб за 2022 год

Накануне, 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подвели ежегодные итоги работы экологических служб. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа, за 2022 год на природоохранную программу предприятий на Урале было направлено более 2,5 млрд рублей. На эту сумму в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в течение прошедшего года на комбинатах были реализованы важные экомероприятия.

Например, на коксохимическом производстве будут снижены выбросы на 176 тонн в год, уменьшатся потери при улавливании бензола на 7 кг/тыс. кубометров. Также в 2022 году на ЕВРАЗ НТМК завершилась масштабная работа по ремонту и модернизации аспирационных установок во всех цехах и подразделениях. Результат — снижение выбросов на 95 тонн в год. Кроме этого, на комбинате до минимума сокращены выбросы загрязняющих веществ в доменном цехе. Это стало возможно благодаря двум современным доменным печам с мощными системами аспирации, где отходящие газы проходят очистку в рукавных фильтрах, что позволяет снизить их остаточную запыленность в 2,5 раза. Такая конструкция помогла сократить валовые выбросы на 433 тонны в год.

«В соответствии с экологической политикой ЕВРАЗа мы планомерно снижаем нагрузку на окружающую среду. Снижение выбросов в атмосферу и очистка технической воды — приоритетные направления, работу по ним мы ведём более 10 лет. Модернизация оборудования, внедрение наилучших доступных технологий, закрытие устаревших производств обеспечивает постоянное и планомерное снижение объёма выбросов загрязняющих веществ», — отмечает директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

В течение 2022 года на комбинате велась серьёзная работа по переходу на полностью замкнутый цикл использования воды. Благодаря проекту перехвата технологических вод под дамбой № 2 на хвостохранилище и запуску трёх мощных агрегатов, которые откачивают дренирующую воду в Выйский отсек, комбинат сэкономил 11 млн кубометров свежей воды Нижне-Качканарского водохранилища.

В этом году на предприятиях компании планируют ввести в работу насосы под дамбами номер 3 и 4, что позволит снизить забор воды ещё на 14 млн кубометров ежегодно и исключить возможное загрязнение почвы и водных объектов. Также сейчас на ЕВРАЗ НТМК ведётся работа по реконструкции установки биохимической очистки воды и модернизации газоотводящих трактов в конвертерном цехе, а на ЕВРАЗ КГОК продолжат проработку установки системы мониторинга на фабрике окускования.