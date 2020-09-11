На ЕВРАЗ НТМК открыли «умный» склад металлопроката

Сегодня, 11 сентября, на ЕВРАЗ НТМК введён в эксплуатацию первый в своём роде «умный» склад металлопроката. Главная особенность нового логистического хаба цеха проката широкополочных балок (ЦПШБ) — инновационная компьютерная система сопровождения, позволяющая в короткие сроки отгружать покупателю строительную балку нужного сортамента и объёма.

В торжественном открытии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Сегодня нерядовое событие для нас, к которому мы долго шли. Таких складов мы никогда не строили и не запускали на наших предприятиях. Это проект для улучшения сервиса, ориентированный непосредственно на наших клиентов. Мы здесь сможем размещать до 30 тысяч тонн балок, тем самым снизить время поставки продукции», — рассказал топ-менеджер ЕВРАЗа.

На проект потрачено почти полмиллиарда рублей. На складе смонтированы пять козловых кранов грузоподъёмностью 20 тонн, автомобильные, вагонные и платформенные весы и железнодорожные пути. На складе будут работать 75 человек в 4 смены. Помогать им будет компьютер, который через мобильные терминалы фиксирует сортамент, количество и расположение двутавров на складе.

Представитель правительства региона отметил, что ЕВРАЗ НТМК может принять участие в строительстве спортивных объектов для Универсиады, которая запланирована на 2023 год в Екатеринбурге.

«Сегодня идёт проектирование семи крупнейших спортивных объектов, которые будут построены в столице области, — заявил Игорь Зеленкин. — Губернатором нам ставится задача максимально задействовать в этом продукцию наших предприятий. В настоящее время потребности клиента очень важны и ЕВРАЗ делает огромные шаги, чтобы сократить сроки поставки продукции. Кроме того, комбинат является монополистом по некоторым видам продукции, поэтому будущим генподрядчикам важно, чтобы эта продукция была поставлена в кратчайшие сроки и высочайшего качества».

Напомним, что ЕВРАЗ НТМК в настоящее время выпускает более 300 видов двутавровых балок. Комбинат является единственным производителем в России цельнокатаных строительных балок высокой прочности.