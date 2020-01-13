На этой рабочей неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 2 градусов

До плюс двух градусов потеплеет к концу рабочей недели в Нижнем Тагиле. С 13 по 15 января столбики термометров будут опускаться днём до минус 3–4 градусов. Но уже в четверг, 16 января, синоптики обещают жителям города ноль градусов. 17 января воздух прогреется до аномальных для зимы плюс 1–2 градусов. При этом на следующий день резко похолодает — до минус 6 градусов. В течение всей рабочей недели будет идти снег, на улицах и тротуарах ожидается гололедица. Ветер прогнозируется преимущественно юго-западный.

На севере Свердловской области в ближайшие три дня температура воздуха будет опускаться в дневное время максимум до минус 9 градусов, ночное — до минус 16–21 градуса. Порывы юго-западного ветра будут достигать 18 м/с, возможны метели. На юге региона Уральский гидрометцентр обещает потепление к 15 января до нуля градусов.