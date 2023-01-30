На этой неделе в Нижнем Тагиле сохранится тёплая погода

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле прогнозируются средняя температура, небольшой снег и юго-западный ветер, сообщает ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По данным метеорологов, в понедельник в городе ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днём составит –5°C, ветер 13 м/с, ночью температура будет колебаться до –10°C.

Во вторник, 31 января, столбики термометров покажут –4°C, ночью похолодает до –9°C. В среду, 1 февраля, ожидается малооблачная погода, днём потеплеет до –2°C, ночью ожидается –8°C. В четверг, 2 февраля, будет солнечно, температура днём –6°C, ночью до –15°C. В пятницу, 3 февраля, будет самая прохладная ночь, пройдёт снег, дневная температура достигнет –7°C, а ночью опустится до –18°C.

В выходные дни, 4 и 5 февраля, днём столбики термометра покажут –4°C, ночью похолодает до –10°C.