На этой неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 33 градусов 

На этой неделе жителей Нижнего Тагила ждёт настоящая летняя жара. Если сегодня, 6 июля, столбики термометров поднимутся только до плюс 23 градусов, то уже во вторник – до 30 градусов выше нуля. В середине недели воздух будет прогреваться до плюс 33 градусов. Погода ожидается солнечной, небольшие осадки прогнозируются лишь в понедельник. Ветер в начале недели ожидается преимущественно западный и северо-западный.

В отдельных городах Свердловской области температура воздуха будет достигать в ближайшие три дня 34 градусов выше нуля. В ночное время Уральский гидрометцентр прогнозирует 13-19 градусов. Сегодня на некоторых территориях возможны грозы с дождями и переменный ветер с порывами до 6 м/с.