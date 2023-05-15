На этой неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до +24°C

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле днём ожидается потепление, ночью будет по-прежнему холодно, дождей синоптики не прогнозируют, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 15 мая, днём воздух прогреется до +19 °C, но солнце будет скрыто за облаками, ночью похолодает до +4°C. Во вторник, 16 мая, сохранится пасмурная погода, без осадков, днём столбики термометров покажут +19°C, ночью — до +6°C. В среду, 17 мая, тоже пасмурно, без осадков, днём будет +20°C, ночью +4°C. В четверг, 18 мая, синоптики прогнозируют небольшую облачность, температура поднимется до +20°C, ночью опустится до +4°C. В пятницу, 19 мая, сохранится небольшая облачность, днём до +20°C, ночью до +4°C.

Самые тёплые дни на этой неделе — суббота и воскресенье. 20 мая днём температура воздуха достигнет +23°C, ночью — +7°C, облачно. 21 мая столбики термометров покажут днём +24°C, ночью — до +7°C, будет облачно с прояснениями.