На этой неделе в Нижнем Тагиле будет прохладно и без осадков

Предстоящая неделя в Нижнем Тагиле будет прохладной, но комфортной, дождей не ожидается, сообщает Уральский гидрометцентр.

Во вторник, 13 июня, днём воздух прогреется до +20°C, ожидается ясная погода, однако ночью может похолодать до –1°C. В среду, 14 июня, будет малооблачно, без осадков, днём столбики термометров покажут +23°C, ночью — до +10°C. В четверг, 15 июня, днём +23°C, ночью +11°C, до конца недели синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. В пятницу, 16 июня, воздух днём прогреется до +22°C, ночью будет +7°C.

В субботу, 17 июня, днём температура воздуха +20°C, ночью +9°C, облачно. В воскресенье, 18 июня, будет пасмурно, столбики термометров покажут днём +17°C, ночью — до +7°C.