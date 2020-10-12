На этой неделе в Нижнем Тагиле будет пасмурно и прохладно

На этой рабочей неделе жителей Нижнего Тагила ждёт пасмурная погода и плюс 6–13 градусов. Самым тёплым днём, по прогнозам синоптиков, будет понедельник, 12 октября. Самым холодным — четверг, 15 октября, тогда столбики термометров опустятся до 6 градусов. По ночам прогнозируется похолодание до 2–4 градусов выше нуля. Ветер в начале недели ожидается преимущественно западный и юго-западный. Возможны небольшие дожди. В отдельных городах Свердловской области в начале недели будет теплеть до плюс 15 градусов в дневное время. На севере региона, по информации Уральского гидрометцентра, возможны умеренные дожди. На других территориях области, как и в Нижнем Тагиле, прогнозируются небольшие осадки. В целом в ближайшие три дня жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями и западный ветер с порывами до 15 м/с.