На довыборах в думу Горноуральского городского округа победили две бизнесвумен от «Единой России»

На довыборах в думу Горноуральского городского округа победили директор ООО «ТоргРесурс» Валентина Горбаченко со 130 голосами при 312 действительных бюллетенях и предприниматель из Лаи Елена Горбунова с 257 голосами при 345 действительных бюллетенях. Обе женщины — представительницы «Единой России». Явка избирателей на 18:00 8 сентября составила 21,8%, итоговая — почти 24%.

На кресло депутата избирательного округа № 2 претендовали 4 кандидата: самовыдвиженец Александр Ваткин, предприниматель Елена Горбунова от «Единой России», справедливоросс Александр Станев с «Уралкриомаша» и коммунист Владислав Юрковский из «Энергоспецсервиса». В пять раз меньше Горбуновой голосов получил и второе место после неё по итогам выборов занял Александр Ваткин (53 голоса). Владислав Юрковский набрал 27 голосов.

За статус народного избранника от округа № 10 боролись 8 человек. В тройке лидеров, помимо Валентины Горбаченко, оказались также известный местный экоактивист Рамиль Хакимов (92 голоса), который шёл на выборы в качестве самовыдвиженца, и временно не работающий коммунист, экс-главред «Пригородной газеты» Андрей Шумаков (69 голосов). Бывший замглавы ГГО по вопросам ЖКХ и благоустройству Андрей Гебень по итогам выборов получил лишь один голос. Другие кандидаты также не смогли набрать и более 10 голосов.

Накануне единого дня голосования в Черноисточинске прошла серия несанкционированных пикетов «За честные выборы», организованных КПРФ. Сторонники партии вышли на улицы посёлка с плакатами с надписями: «Едро в ведро», «Посигналь, если против Едра», «Голосуй против партии воров и жулья», «Нет партии Едим Россию» и «Бей Едро. Спасай Россию».

Напомним, весной прокуратура Пригородного района заставила депутатов ГГО Романа Горбунова (округ № 10) и Ирину Орлову (округ № 2) досрочно сложить свои полномочия из-за нарушений в декларациях о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. После этого в округе были назначены довыборы.