На директора Нижнетагильского филиала АО «Роскоммунэнерго» завели очередное уголовное дело

Отделом дознания УФССП России по Свердловской области возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего директора Нижнетагильского филиала АО «Роскоммунэнерго», сообщает пресс-служба ведомства. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

АО «Роскоммунэнерго» обязано выплатить задолженность в пользу российской электросетевой компании в размере более 145 миллионов рублей. Отделом дознания установлено, что после возбуждения в отношении АО «Роскоммунэнерго» исполнительного производства и наложения ареста на принадлежащий должнику расчетный счёт в банке с указанного счёта в пользу третьих лиц было перечислено более 250 миллионов рублей. Указанная сумма в нарушение решений Арбитражного суда Свердловской области не была направлена на погашение образовавшейся задолженности.

В настоящее время отделом дознания УФССП России по Свердловской области проводятся следственные мероприятия. За совершённые преступления бывшему директору предприятия грозит до двух лет лишения свободы.

В марте 2019 года следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудило уголовное дело по факту совершения незаконных действий руководителями АО «Роскоммунэнерго» по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Отметим, что в мае 2019 года пресс-служба «МРСК Урала» уже сообщала о том, что в отношении экс-генерального директора АО «Роскоммунэнерго» (находилось под управлением АО «Межрегионсоюзэнерго») Ивана Ворачёва возбуждено сразу два уголовных дела по этой же статье УК РФ.

В постановлениях о возбуждении уголовных дел отмечено, что Иван Ворачёв из корыстных побуждений, а также с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности компанией, которую он возглавлял, с расчётного счёта АКБ «Мосуралбанк» перечислил многомиллионные суммы, в то время как АО «Роскоммунэнерго» имело долги перед ОАО «МРСК Урала», подтверждённые решением Арбитражного суда Свердловской области.

АО «Роскоммунэнерго» лишилось статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в марте 2018 года приказом Минэнерго РФ. Все права были переданы ОАО «МРСК Урала». К моменту лишения статуса АО «Роскоммунэнерго» накопило колоссальные долги на оптовом и розничном рынке электроэнергии. В частности, компания должна ОАО «МРСК Урала» за передачу электроэнергии на розничном рынке около 1 млрд рублей при высокой платёжной дисциплине потребителей.