На Большом Каменном мосту в Москве вывесили баннер «Всем не подкинете»

Активисты «Ассоциации народного сопротивления» вывесили баннер со словами «Всем не подкинете» и хештегом #freeголунов на Большом Каменном мосту в центре Москвы, сообщается на странице движения во «ВКонтакте».

На мосту также зажгли дымовые шашки. В движении сообщили, что никого из участников акции не задержали.

Также в Москве четвёртый день продолжаются одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова: люди с плакатами в его защиту стоят у управления МВД России по Москве, а также у Генпрокуратуры.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня, ему предъявлены обвинения в сбыте наркотиков. Сам он их отрицает и говорит, что наркотики ему подкинули.

В защиту Голунова высказались многие представители СМИ, которые считают, что дело может быть сфабриковано. 8 июня суд отправил журналиста на два месяца под домашний арест.