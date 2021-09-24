На аварийной развязке Южного подъезда к Нижнему Тагилу установили светофор

Новый светофор появился на Южном подъезде к Нижнему Тагилу, на развязке перед Николо-Павловским. Об этом АН «Между строк» сообщила подписчица. По её словам, сегодня к столбам подвесили светофор и специалисты занимаются его настройкой.

«Светофор уже сейчас настраивают. И за некоторое количество метров до перекрёстка стоят знаки, предупреждающие о его наличии», — рассказывает подписчица.

По данным сайта госзакупок, установкой светофорного объекта за 2,5 млн рублей занимается компания ООО «ЗОЛОТОЙ ВЕК» из Екатеринбурга. Изначальная цена контракта составляла 2,7 млн рублей.

Напомним, работы по устройству светофорного объекта на 120-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов выполнили в рамках создания подсистемы светофорного регулирования и реализации программы «Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятий “Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек”».