На аренах ЧМ-2018 разрешат продажу пива

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет разрешена продажа пива на стадионах, со ссылкой на заявление вице-премьера Виталия Мутко пишет «Интерфакс».

«Так и будет не только на стадионах, но и в фан-зонах», — сказал Мутко.

Напомним, матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Ранее «Ведомости» сообщали, что на дни матчей чемпионата мира по футболу заканчиваются свободные номера в гостиницах. В Саранске и Волгограде свободных номеров нет совсем, в Екатеринбурге осталось 2,5% гостиниц, при этом на два из четырёх матчей, которые пройдут в уральской столице, свободных мест уже нет. В Казани, Нижнем Новгороде и Самаре доступно менее 10% гостиниц. Проблем с наличием мест нет только в Санкт-Петербурге и Сочи.