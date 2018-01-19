«Ведомости» сообщают о дефиците гостиничных номеров в городах ЧМ-2018

На дни матчей чемпионата мира (ЧМ) по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, заканчиваются гостиницы, со ссылкой на подсчёты аналитиков сервиса OneTwoTrip пишут «Ведомости».

В Саранске и Волгограде свободных номеров нет совсем, в Екатеринбурге осталось 2,5% гостиниц, при этом на два из четырёх матчей, которые пройдут в уральской столице, свободных мест уже нет. В Казани, Нижнем Новгороде и Самаре доступно менее 10% гостиниц. Проблем с наличием мест нет только в Санкт-Петербурге и Сочи.

В Москве свободны 22% номеров. Со столицы начнут визит в Россию многие зарубежные гости чемпионата, поэтому к ней приковано особое внимание болельщиков.

Аналитики отмечают, что спрос на жильё будет возрастать. Возможно, отельеры хотят продать часть мест ближе к ЧМ и в дни матчей владельцы апартаментов завысят стоимость жилья в десятки раз. При этом, если болельщики не смогут забронировать жильё, они приедут только на сами матчи и города не получат той отдачи, на которую рассчитывали от приезда туристов.

Напомним, в декабре ожидание резкого роста спроса на фоне проведения будущим летом в России ЧМ-2018 заставило отельеров, владельцев апартаментов и хостелов резко повысить тарифы. Уже тогда стоимость размещения на период проведения матчей ЧМ было в среднем в два раза выше, чем в мае. Стоимость апартаментов в некоторых городах выросла почти в пять раз.

Роспотребнадзор сообщил, что за завышение цен в гостиницах городов, где пройдут матчи чемпионата, нарушителям грозит штраф. Штраф для должностных лиц составит 50 тысяч рублей, для юридических — двукратный размер выручки, полученной от завышения стоимости.