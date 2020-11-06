На 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий

В возрасте 86 лет ушёл из жизни писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Информацию о кончине народного артиста подтвердил его представитель, пишет ТАСС.
Михаил Михайлович Жванецкий — народный артист Украины и России, лауреат премии президента России. Свою известность он получил благодаря выступлениям с собственными миниатюрами. Его популярные произведения «Авас», «Век техники», «Дефицит» и монолог «В Греческом зале» звучали в Ленинградском театре миниатюр. С 2002 года вёл ежемесячную программу «Дежурный по стране».
В октябре сатирик ушёл со сцены. Как сообщил его представитель, он принял такое решение из-за возраста.
«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — прокомментировал это решение представитель артиста Олег Сташкевич.