На 11 монахинь из Среднеуральского монастыря составят протоколы из-за отсутствия регистрации

Одиннадцать монахинь Среднеуральского женского монастыря собираются доставить в отделение полиции Верхней Пышмы для составления протоколов о нарушении миграционного режима, со ссылкой на телеграм-канал «Защита Отца Сергия» пишет Znak.com. Жителям монастыря вменяют отсутствие регистрации.

Монахиням собирают с собой еду и воду, так как неизвестно, сколько могут длиться данные мероприятия. Представители монастыря указали, что в прошлый раз для прохождения подобной процедуры женщин вывозили из скитов и продержали в отделении почти двое суток.

Бывший схиигумен Сергий во время проповедей призывал монахинь отказаться от своих документов, так как они «знак дьявола», и некоторые монахини сожгли свои паспорта.

Напомним, 26 февраля в Среднеуральском женском монастыре прошли ночные обыски: полиция и вооруженный ОМОН приехали, чтобы задержать отца Силуана (Андрея Кузнецова), келейника бывшего схиигумена Сергия. Как утверждают в СУ СКР по Свердловской области, Силуан является фигурантом дела, возбужденного в 1999 году после убийства трех человек.

5 марта сотрудники ОМОНа проводили обыски в скитах сторонников Сергия в Таборинском районе.

29 декабря 2020 года бойцы ОМОН впервые приехали в обитель, чтобы задержать самого бывшего отца Сергия, обвиняемого по части 1 статьи 110 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и статье 330 УК РФ («Самоуправство»). Сейчас он находится в СИЗО-4 Москвы. 25 февраля суд продлил арест Сергия до 28 мая.

Утром в Среднеуральский женский монастырь, где до сих пор живут сторонники бывшего схиигумена Сергия, приехали два автобуса полиции и миграционной службы. Причиной визита могло стать обращение вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько на имя начальника регионального ГУ МВД Александра Мешкова (документ опубликовали сторонники Сергия), который сообщил, что в монастыре проживают 25 несовершеннолетних.