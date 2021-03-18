В Среднеуральский монастырь опять приехала полиция

Утром 18 марта в Среднеуральский женский монастырь, где до сих пор живут сторонники бывшего схиигумена Сергия, приехали два автобуса полиции и представители миграционной службы, со ссылкой на телеграм-канал «Защита отца Сергия» пишет Znak.com.

По информации канала, силовики проверяют документы жителей монастыря. Сторонники экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) также сообщили, что на протяжении последних месяцев практически каждый из тех, кто проживает в монастыре, выезжал в следственный комитет, где при даче показаний подобная проверка уже проводилась.

Пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых обещал предоставить комментарий в конце разбирательства.

Напомним, 29 декабря 2020 года бойцы ОМОН впервые приехали в обитель, чтобы задержать бывшего отца Сергия, обвиняемого по части 1 статьи 110 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и статье 330 УК РФ («Самоуправство»). Сейчас он находится в СИЗО-4 Москвы. 25 февраля суд продлил арест Сергия до 28 мая.

26 февраля в Среднеуральском женском монастыре вновь прошли ночные обыски: полиция и вооружённый ОМОН приехали, чтобы задержать отца Силуана (Андрея Кузнецова), келейника бывшего схиигумена Сергия. Как утверждают в СУ СКР по Свердловской области, Кузнецов является фигурантом дела, возбуждённого в 1999 году по статье 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). По версии следствия, он может быть причастным к убийству трёх человек.

5 марта сотрудники ОМОНа нагрянули в скиты Сергия. Обыски проходили в селе Новосёлово Таборинского района — оперативники продолжают поиски Силуана. 11 марта МВД РФ объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске подозреваемого.