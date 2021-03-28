Мыть посуду и убирать мусоропроводы. Центр занятости Нижнего Тагила предложил безработным вакансии за 15 тысяч рублей в месяц

Центр занятости Нижнего Тагила предложил безработным жителям принять участие в общественных работах. Сотрудники получат заработную плату в размере 14 710 рублей. При этом, если предложенная работа им не подойдёт, сохраняется право на получение пособия по безработице и возможность получить материальную поддержку в 3450 рублей.

«Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу», — рассказали в Нижнетагильском центре занятости.

Центр занятости предлагает поработать дорожным рабочим, кондуктором, билетным контролёром, кухонным рабочим, мойщиком посуды, подсобным рабочим, помощником рамщика, рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщиком мусоропроводов, уборщиком производственных и служебных помещений, уборщиком территорий. Продолжительность периода занятости на общественных работах — не более 3 месяцев.

Направление по вакансиям можно получить в отделении по Газетной, 45а, кабинет № 101. Телефон для справок: 8 (3435) 25-59-93.