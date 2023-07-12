«Мы вынуждены будем добираться за необходимой помощью за несколько километров, что ставит жизнь и здоровье наших детей под угрозу». Родители обеспокоены ситуацией в детской поликлинике в Верхней Салде

В Верхней Салде горожане обеспокоены ситуацией с кадрами в единственной детской поликлинике, расположенной по улице Крупской, 36. Они опасаются, что больница может остаться без необходимых специалистов из-за увольнения врачей-педиатров и закрыться. Об этом АН «Между строк» рассказала жительница города Наталья (имя изменено. — Прим. ред.).

Встревоженные салдинцы создали обращение в СМИ.

«На данный момент в поликлинике происходят изменения, которые влекут за собой череду увольнений медицинского персонала, в том числе врачей-педиатров. Это имеет такие последствия, как недоступность медицинской помощи для детей. Теперь мы, родители несовершеннолетних, вынуждены будем добираться за необходимой помощью за несколько километров, что ставит жизнь и здоровье наших детей под угрозу», — говорится в обращении.

В обращении также сказано, что сейчас лист ожидания приёма к узким специалистам в близлежащих городах может составлять от 1 месяца, что является упущенным временем, которое может сильно влиять на здоровье ребёнка.

«Увольнение врачей детской поликлиники повысит нагрузку на оставшихся врачей, возникнут проблемы со временем ожидания приёма врача (большие очереди в два потока: с талоном и без него, длительное ожидания врача на домашнем посещении и пр.) В настоящее время, мы вынуждены, для получения быстрой консультативной помощи узких специалистов (невролог, ортопед, дерматолог и других) и диагностических обследований (УЗИ, МРТ и других) нашим детям получать платно данные виды услуг», — сказано в обращении.

Салдинцы просят оказать содействие СМИ в получении комментария главного врача «Верхнесалдинскои городской больницы» о сложившейся ситуации в детской поликлинике, а также просят не допустить увольнение медицинского персонала.

В администрации Верхней Салды сообщили, что оказание первичной медицинской и специализированной помощи детскому населению осуществляется в соответствии с лицензией и в полном объёме. А также опровергли слухи о массовом увольнении специалистов.

«Никаких решений по закрытию детской поликлиники горбольницы не принималось и не планируется. Численность прикреплённого к поликлинике детского населения на 1 января 2023 года — 8 731 ребёнок в возрасте до 18 лет. Это большое число детей, которое нельзя оставить без медицинского сопровождения. Действительно, на текущей неделе завершит свою трудовую деятельность опытный педиатр, которая приняла решение о выходе на пенсию. На время решения кадрового вопроса и привлечения специалиста часы работы данного участка будут перераспределены между другими детскими врачами. Более увольнений и сокращений медицинского персонала нет. На летний период уволено два сезонных работника — гардеробщики», — отметили в администрации города.