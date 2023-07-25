«Мы все совершаем какие-то ошибки». Депутаты ГГО объяснили, почему они отказались отправлять в отставку Дмитрия Летникова за коррупционные правонарушения

В Сети появился протокол совместного заседания постоянных комиссий думы Горноуральского городского округа 8-го созыва от 29 июня 2023 года по вопросу о снятии полномочий с главы ГГО Дмитрия Летникова. Инициатором выступил прокурор Пригородного района Владимир Березин.

Напомним, ранее прокуратура направила в думу ГГО представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции от 15 мая 2023 года за номером 02-02-2023 (есть в распоряжении редакции). Летникову вменяется нарушение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность).

В ходе проверок было установлено, что Дмитрий Летников 19 октября 2022 года подписал договор купли-продажи с АО Санаторий «Янган-Тау». 26 октября того же года, используя бюджетные средства, приобрёл для себя и своей жены путёвки на сумму 134 860 рублей.

Кроме того, во время следствия было обнаружено, что для поездки в санаторий и обратно использовался служебный автомобиль Mitsubishi Outlander. Разрешение на пользование авто глава ГГО выдал себе сам.

Как отметил председатель думы ГГО Владимир Доможиров, изложенные прокуратурой факты подтвердились, но, по мнению департамента противодействия коррупции Свердловской области, «Летников не может быть привлечён к ответственности, поскольку после совершения указанных в информации коррупционных правонарушений у него возникли новые правоотношения с муниципальным образованием». При этом Доможиров подчеркнул, что вопрос об отставке главы округа может быть инициирован не менее 1/3 от общего количества депутатов (не менее семью депутатами).

Слово взяла депутат Алла Семёнова. Женщина заявила, что отставка главы округа может негативно сказаться на репутации самой думы.

«Не прошло и года, как мы выбрали главу Горноуральского городского округа. Мы все совершаем какие-то ошибки: на своём рабочем месте и в жизни. Если сейчас мы инициируем его отстранение от должности, то какое отношение будет к думе как к представительному органу? Глава округа просто ошибся, так как впервые воспользовался предоставленным ему правом», — считает Семёнова.

В свою очередь ряд депутатов отметили, что правонарушение совершено впервые и неправильно за это сразу лишать полномочий. При этом народные избранники считают, что глава округа лишь не учёл конфликт интересов, хотя все документы были оформлены верно. Также Летникову порекомендовали пройти курсы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции.

В итоге большинство депутатов отказались инициировать вопрос о снятии полномочий с Дмитрия Летникова.

13 июля 2023 года руководителем следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила было отменено необоснованное постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Ранее следователь по делу Дмитрия Летникова не увидел в его действиях состава преступления. Материалы дела были возвращены прокуратурой для повторной проверки.