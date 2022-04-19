«Мы с вами их не знаем, но молодёжь скажет нам спасибо». В мэрии Нижнего Тагила назвали хедлайнеров Дня города 

Чиновники Нижнего Тагила активно работают над подготовкой к 300-летию города. На сегодняшнем совещании в мэрии ещё раз прозвучала идея растянуть празднование юбилея на три дня. 12, 13 и 14 августа тагильчан и гостей города ждут фестивали, концерты и шоу.

Первый день праздника будет молодёжным. С 18:00 откроется концертная площадка за «Современником». В течение двух часов будут работать ди-джеи, а затем приглашённые рэпер Егор Натс и автор хита «Ягода малинка» Хабиб.

«Эти артисты известны и популярны среди молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет. Мы с вами их не знаем, но молодёжь, я надеюсь, скажет нам за это спасибо», — отметила на совещании начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

С 22:00 на здании драматического театра продемонстрируют мэппинг-шоу — 3D-проекции на физическом объекте. Подобное аудиовизуальное искусство, по словам Юрчишиной, требует серьёзной подготовки, репетиции мероприятия тагильчане смогут увидеть уже в июле на здании театра. В представлении примут участие симфонический оркестр «Демидов-камерата», артисты драматического театра и заслуженного циркового коллектива «Аншлаг». Мэппинг-шоу будет длиться до полуночи. Шоу покажут несколько раз с перерывами в 15 минут.

Самый насыщенный праздничный день ожидает тагильчан в субботу, 13 августа. С 12:00 начнут работу площадки на Лисьей Горе, в парке имени Бондина и Театральном сквере. С 15:00 откроются основные площадки на набережной, сцена за «Современником» и «Театрград» за драматическим театром.

«С 15:00 на сцене будут выступать местные коллективы, а в 22:00 начнётся концерт группы “На-На”. Параллельно с 22:00 на площади снова будет проведено мэппинг-шоу, а в 00:00 начнётся фестиваль фейерверков. В нём примут участие три команды: из Твери, Сергиева Посада и Нижнего Тагила. Каждая команда покажет программу по 5 минут. Время проведения фестиваля — 30 минут», — заявила Светлана Юрчишина.

14 августа, в завершающий день празднеств, в Нижнем Тагиле должно состояться торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади. В этот день администрация планирует провести фестиваль духовых оркестров с привлечением иностранных коллективов. Однако даже в случае их отказа, как заверили в мэрии, фестиваль состоится, сменив статус на всероссийский.

Полная программа празднования 300-летия Нижнего Тагила будет опубликована на официальном сайте города 1 июля.

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