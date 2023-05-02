«Мы оказались в дымовой ловушке, нам было нечем дышать». Тагильчанку Татьяну Смирнову наградили за оказание помощи и проявленную смелость при тушении пожара

В минувшую пятницу начальник 9-го отряда Федеральной пожарной службы по Свердловской области подполковник Денис Гашков повторно вручил благодарственное письмо тагильчанке Татьяне Смирновой за оказание помощи и проявленную смелость при тушении пожара, произошедшего 11 июля 2020 года в многоквартирном доме на Ленинградском проспекте.

В тот день Татьяна работала сиделкой, ухаживала за больной бабушкой. Запах гари женщина почувствовала через открытое окно.

«После того как я увидела дым и почувствовала запах гари из окна, я сложила марлю в три слоя, намочила водой и дала бабушке, чтобы она смогла через неё дышать, а также вызвала пожарных. Мы оказались в дымовой ловушке, нам было нечем дышать. Клубы дыма шли прямо на нас через закрытую дверь и окна», — рассказывает тагильчанка.

Пожар произошёл на пятом этаже многоэтажки, Татьяна с пенсионеркой находились на этаж ниже, прямо под очагом возгорания.

«Когда приехали пожарные, они зашли в квартиру и сразу дали мне противогаз. Я объяснила им, что в квартире находится лежачая бабушка, что без неё я уйти не могу. Они пошли к ней, а я схватила кота, положила его в баул, чтобы он не задохнулся от угарного газа, и вытащила его из квартиры. Пожарные шли за мной вместе с бабушкой. Нам повезло, что дом не рванул, ведь он газифицирован», — сказала женщина.

Татьяну наградили благодарственным письмом ещё летом 2020 года, но в документе был указан неверный адрес. После того как была обнаружена ошибка, пожарные извинились перед тагильчанкой и пояснили, что исправят свою оплошность.

«Я заметила, что адрес дома в благодарственном письме был указан неверно. Передо мной извинились, пояснив, что ошибка была допущена в связи с большим количеством вызовов в этот день. Я рада, что меня наградили, и благодарна пожарным за оперативные действия при тушении пожара», — говорит Татьяна.