«Мы не просим о безвозмездной помощи». Создатель единственного в Нижнем Тагиле коворкинг-центра для глухонемых объявил о сборе денег на ремонт помещений

Создатель единственного в Нижнем Тагиле коворкинг-центра для глухонемых «Тихое место» объявил о сборе денежных средств. Они нужны для ремонта помещений в здании на ул. Карла Маркса, 23, куда весной переехал центр. Все работы планируется проводить своими силами и завершить к осени, чтобы уже в сентябре можно было возобновить работу полюбившегося многим тагильчанам «Тихого места». Призыв о помощи опубликован на странице организации во «ВКонтакте».

«Помещение было передано в безвозмездную аренду администрацией города, но оно требует капитального ремонта. Нужно привести в порядок окна, санузел, всю электрику, сделать внутренние работы, пандус. Необходимо минимум 300 тысяч рублей», — рассказывает создатель «Тихого места» Денис Грехов.

Дизайн помещений на улице Карла Маркса сделал тагильчанин Степан Нармания. Он же разрабатывал проект для предыдущего места. Ранее «Тихое место» располагалось на цокольном этаже дома № 21 по улице Первомайской. Там были организованы диванчики со столиками из деревянных поддонов и мини-кофейня, где работали глухие бариста.

Сейчас Денис Грехов и его друзья хотят сделать коворкинг-центр ещё более притягательным и интересным для жителей города. После ремонта помещения они также обновят в нём мебель, сделают её мобильнее и удобнее.

«Мы хотим выйти на новый уровень и следующие полгода заниматься мини-мастерской. Хотим обучать людей с инвалидностью и без делать гравировки на изделиях (телефонах и других изделиях), а также сувениры на 3D-принтере. В дальнейшем мы планируем провести инклюзивный фестиваль в нашем городе для молодых инвалидов и на нём представить работы ребят. На мероприятие привлечём работодателей и общественность. Обучать новой компетенции я буду сам. План мероприятий в коворкинг-центре расписан на полгода вперёд», — отмечает оператор станков с ЧПУ на УВЗ и программист Денис Грехов.

Денис Грехов и его друзья не просят тагильчан о безвозмездной помощи. Каждый житель города, который поддержит важный социальный проект, сможет выбрать себе награду по вкусу. Будь то сувенирная продукция (кружка, значок, магнит), сертификаты (посещение + кофе или чай) или хлопковая футболка с символикой «Тихого места». Помочь можно не только деньгами, но также материалами для ремонта или собственными рабочими силами.

Денис Грехов выиграл президентский грант на создание коворкинг-центра на форуме «Утро» в Тюмени в прошлом году. Он надеется, что «Тихое место» поможет объединить тагильчан с нарушениями слуха и без, популяризировать жестовый язык. Сегодня в городе проживает более полутора тысяч глухих. Большую поддержку организации оказывает тагильская НКО «Шаг вперёд».

Напомним, в конце 2018 года Денис Грехов, будучи студентом Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств, завоевал золото на национальном этапе чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Тагильчанин победил в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». В 2019 году он выступал на «Абилимпиксе» уже в качестве эксперта.