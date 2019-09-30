В Нижнем Тагиле открылся первый коворкинг-центр для глухонемых

В Нижнем Тагиле открылся коворкинг-центр для людей с нарушениями слуха. Небольшое «Тихое место» разместилось на цокольном этаже дома № 21 по улице Первомайской. Стать его гостем может любой желающий, не только глухие и слабослышащие. Здесь организованы уютные диванчики со столиками из деревянных поддонов и мини-кофейня, где работают глухие бариста. Создатель коворкинг-центра 25-летний Денис Грехов надеется, что «Тихое место» поможет объединить тагильчан с нарушениями слуха и без. По его словам, сегодня в городе проживает более полутора тысяч глухих.

«Я мечтаю о популяризации жестового языка, чтобы не было разделения на мир глухих и мир слышащих. Мы здесь рады всем. Коворкинг-центр работает с 9:00 и до 21:00, по субботам будут проходить бесплатные мастер-классы по изучению жестового языка, лекции и так далее. До нового года у нас все социальные мероприятия уже распланированы. Мы хотим, чтобы поменялось мнение о глухих, чтобы видели, что мы тоже грамотные, можем общаться на разные темы. Здесь мы можем вместе проводить время, пить хороший кофе и участвовать в полезных мероприятиях. Бариста делает скидку 10% тем, кто на дактиле общается», — говорит Денис Грехов.

На создание и открытие «Тихого места» Денис Грехов выиграл в этом году президентский грант в 400 тысяч рублей. Помещение для нового коворкинг-центра, а также медиапроектор предоставила тагильская мэрия. Глава города Владислав Пинаев обещал помочь Денису с организацией коворкинг-центра во время одного из приёмов граждан. Делать ремонт, приобретать мебель и технику пришлось на собственные сбережения, так как федеральные деньги в Нижний Тагил ещё не поступили. Все работы заняли полтора месяца. В дальнейшем в коворкинг-центре наладят интернет-связь, для него приобретут также игровые приставки, чтобы можно было проводить различные соревнования.

«Здесь всё — и мебель, и барную стойку — ребята сделали своими руками, но это не окончательный вариант, — отмечает мама Дениса, Ирина Грехова. — Всё будет усовершенствовано, особенно после получения гранта. Нужно ещё купить бытовую технику, разные прибамбасы для проведения мастер-классов. Очень важно, чтобы глухие, слабослышащие и слышащие могли общаться между собой. Часто глухие даже угадывают, что ты хочешь сказать им. Нужно просто не бояться этого общения. Идея очень интересная, современная и своевременная. Денису это нравится, у него и его друзей горят глаза. Посмотрим, как дальше будет всё развиваться».

Сейчас Денис Грехов работает оператором станков с ЧПУ на «Уралвагонзаводе». В конце 2018 года он, будучи студентом Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств, завоевал золото на национальном этапе чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Тагильчанин победил в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». В этом году Денис Грехов выступал на «Абилимпиксе» уже в качестве эксперта.