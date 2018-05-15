«Мы не хотим выслушивать поучения от диктатора». МИД Франции ответил на слова главы Чечни об устроившем резню террористе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова об устроившем резню в Париже выходце из его региона, заявив, что Франция не намерена выслушивать поучения от диктатора, со ссылкой на Le Point пишет РБК .

«Мы не хотим выслушивать поучения от диктатора, который не уважает первые шаги, которое делает правовое государство в его собственной стране, и, кроме того, который прекрасно осведомлён о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ДАИШ [в переводе с арабского запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство Ирака и Шама"]», — сказал министр.

Также Ле Дриан подчеркнул, что считает позицию Кадырова недопустимой.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров возложил на власти Франции ответственность за поступок 20-летнего Хасана Азимова, 12 мая напавшего с ножом на прохожих в Париже.

«В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», — заявил Кадыров.

В результате резни один человек погиб, а четверо получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ.