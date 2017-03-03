«Мы на подлинность препараты не проверяем, анализы сложные и дорогие». Аптеки заставят продавать тагильчанам безопасные и дешёвые лекарства

С 1 марта 2016 года в Нижнем Тагиле и других городах России вступили в силу новые правила продаж лекарств в аптеках. Согласно нововведениям, все учреждения здравоохранения необходимо оснастить информационными системами, позволяющими выявлять поддельные, контрафактные и некачественные лекарства. Все важные препараты будут включены в электронную систему маркировки уже в 2018 году.

«Сложно сказать, будем мы приобретать систему такую или нет. Мы пока не знаем, сколько всё это будет стоить, сможет ли каждая аптека оборудование приобрести, может, там нереальные цены будут вообще, – отметила директор ООО "Центральная аптека" Наталья Павздерина. – Сейчас у нас существует приёмочный контроль – сверяются серии препаратов, сертификаты качества на все поступающие препараты. Ну а на подлинность мы препараты не проверяем, потому что анализы на подлинность сейчас очень сложные и дорогие, реактивов таких нет. Но если какая-то забраковка где-то выявляется, эта информация сразу поступает в аптеки и серия полностью изымается».

Теперь по требованию покупателей фармацевты должны будут также информировать их о наличии аналогов дорогих препаратов (дженериков) и ценах на них. Сегодня работники аптек, пытаясь угнаться за прибылью, нередко навязывают покупателям лекарства с самой высокой стоимостью.

«Работники аптек обязаны информировать покупателей о ценах на лекарства, проводить фармацевтическое консультирование. Это очень важно для тех, кто хотел бы купить более дешёвый препарат. Другой аспект этого вопроса – это обеспечение импортозамещения. Ведь лекарства российского производства более доступны по цене, чем импортные аналоги», – цитирует пресс-служба «Единой России» члена комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова, владеющего фармзаводом в Свердловской области.

По словам федерального парламентария, вносимые в законодательство изменения направлены в первую очередь на обеспечение россиян безопасными препаратами. Во всех аптеках теперь, помимо прочего, должны появиться специальные щиты, которые будут информировать покупателей о поддельных, контрафактных и некачественных лекарствах.

«Речь идёт о списках лекарств с серийными номерами, которые ежедневно публикует Росздравнадзор. Каждый посетитель аптеки сможет оперативно прямо на месте проверить, не оказался ли приобретаемый им препарат в этом списке», – пояснил Александр Петров.

Сейчас такие информационные стенды размещены лишь в нескольких аптеках Нижнего Тагила.

Агентство новостей «Между строк»